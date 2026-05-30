Domani a Santa Croce si svolge il raduno di Moto Guzzi con oltre cento veicoli, tra cui motocarri d’epoca e modelli moderni. L’evento vede la partecipazione di numerosi appassionati e collezionisti provenienti da diverse regioni. La manifestazione si svolge in via pubblica e prevede esposizioni e incontri tra i partecipanti. Nessuna altra attività è prevista al momento.

SANTA CROCE Invasione di Moto Guzzi, domani, a Santa Croce. Ne sono attese più di cento, tra veicoli d’epoca a moderni. Tra i più antichi anche "Ercole", il motocarro che per decenni è stato utilizzato dai conciatori per la movimentazioni della pelli. "Certo avere l’Ercole in esposizione significa avere il principale veicolo che lega la Guzzi al nostro territorio – spiega l’organizzatore, il presidente della Pro loco Gian Luca Battini – ma in realtà ho scoperto che vi sono molto santacrocesi appassionati di Guzzi, tanto che questa iniziativa è nata da un’idea dell’amico Mauro Bozzolini". La manifestazione ha il patrocinio del Comune di Santa Croce, della Regione Toscana e dell’associazione Club motociclistico d’Epoca fiorentino (Cmef). 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Il grande raduno delle moto Guzzi. Ci sarà anche il motocarro "Ercole"

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