Si svolge la quarta edizione di “Guzzi in Bo”, un motoraduno dedicato alle Moto Guzzi e agli appassionati di viaggi su due ruote. L’evento si svolge tra Sasso e Suviana, con partecipanti che si preparano a partire con motori rombanti e mani salde sui manubri. L’appuntamento richiama motociclisti desiderosi di condividere la passione per le moto e il piacere della strada.

Mani salde sul manubrio, motori rombanti e sguardo fisso sulla strada. Cresce l’attesa per la quarta edizione di ’ Guzzi in Bo ’, il motoraduno dedicato non solo all’anima delle Moto Guzzi, ma anche a chiunque ami la libertà del viaggio su due ruote. Un evento che quest’anno porterà con sé un’importante novità: per la prima volta sarà Sasso Marconi a ospitare l’iniziativa, trasformandosi dal 5 al 7 giugno nel punto di ritrovo per i tanti appassionati che vorranno condividere insieme chilometri, storie e passione. A fare da palcoscenico alla tre giorni, firmata dall’associazione Guzzisti Emiliani, sarà la splendida cornice di Cà Vecchia: la location, immersa in un parco di alberi secolari alle pendici dell’ Appennino, sarà la base di partenza prima di accendere i motori e sfilare tra i paesaggi caratteristici del territorio. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Moto Guzzi a raduno da Sasso a Suviana

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