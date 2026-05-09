Beach volley | 30 coppie sfidano la sabbia a Finale Ligure

Da ameve.eu 9 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

A Finale Ligure si è svolto un torneo di beach volley con la partecipazione di trenta coppie. Tra i concorrenti, ci sono i milanesi Carucci e Pretti, pronti a sfidarsi sulla sabbia. Le finali scudetto a Bibione si tengono contemporaneamente e potrebbero influenzare l’interesse e la partecipazione alle partite di oggi. La competizione continua con diverse coppie che cercano di emergere.

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? Punti chiave Chi sono i milanesi Carucci e Pretti pronti alla sfida?. Come influenzeranno i risultati di oggi le finali scudetto a Bibione?. Perché il Riviera Beach Volley ha scelto Finale Ligure per il finale?. Quali squadre affronteranno il BVT e il Cus Torino per lo scudetto?.? In Breve Torneo Gold Fipav a Finale Ligure dopo il successo del 1° maggio con 50 coppie.. Campione Bvt e Cus Torino si sfidano per lo scudetto a Bibione.. Pagina Instagram Riviera Beach Volley registra 2,4 milioni di visualizzazioni ad aprile.. Campione Carucci e Preti del team Mibeach partecipano alla competizione ligure.. Oltre 30 coppie di atleti si sfidano oggi, sabato 9 maggio 2026, presso gli storici Bagni Boncardo di Finale Ligure per la tappa Gold del Campionato italiano per società Fipav.🔗 Leggi su Ameve.eu

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