L’attesa è finita. Rosolina Mare si prepara a ospitare il primo grande appuntamento dell’estate del beach volley italiano, con la tappa inaugurale dell’ AIBVC Pro Summer Tour 2026 in programma da venerdì 30 maggio a domenica 1° giugno. La località veneta sarà il punto di partenza di un circuito che attraverserà alcune delle più importanti spiagge italiane e che negli ultimi anni è diventato uno degli eventi di riferimento del panorama nazionale. L’appuntamento inaugurale, inserito nel contesto dei Rosolina Beach Games, rappresenta il primo tassello di una stagione lunga e intensa che successivamente farà tappa a Pinarella di Cervia, Terracina, Cesenatico, Maccarese e Marina di Massa, prima dell’atto conclusivo previsto a settembre. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Beach volley, da Rosolina prende il via l’estate dell’AIBVC Pro Summer Tour: tanti big attesi sulla sabbia veneta

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

AIBVC, stagione da record! Casali e Negri raccontano presente e futuro del beach volleyLa stagione invernale del beach volley si è appena conclusa con risultati record, secondo quanto riferito dai rappresentanti dell’AIBVC.

Dentro Skyball: giovani, AIBVC e crescita del beach volley italianoNell’ambito del beach volley italiano, si concentra l’attenzione sulla crescita del settore e sulle nuove generazioni di atleti.