Beach volley da Rosolina prende il via l’estate dell’AIBVC Pro Summer Tour | tanti big attesi sulla sabbia veneta
Rosolina Mare ospita da venerdì 30 maggio a domenica 1° giugno la prima tappa dell’AIBVC Pro Summer Tour 2026 di beach volley. L’evento segna l’inizio della stagione estiva dedicata alla disciplina sulla sabbia veneta, con numerosi atleti di rilievo attesi in gara. La manifestazione si svolge in tre giorni, coinvolgendo squadre e appassionati del settore. Si tratta della prima tappa del circuito nazionale che si svolgerà durante l’estate.
L’attesa è finita. Rosolina Mare si prepara a ospitare il primo grande appuntamento dell’estate del beach volley italiano, con la tappa inaugurale dell’ AIBVC Pro Summer Tour 2026 in programma da venerdì 30 maggio a domenica 1° giugno. La località veneta sarà il punto di partenza di un circuito che attraverserà alcune delle più importanti spiagge italiane e che negli ultimi anni è diventato uno degli eventi di riferimento del panorama nazionale. L’appuntamento inaugurale, inserito nel contesto dei Rosolina Beach Games, rappresenta il primo tassello di una stagione lunga e intensa che successivamente farà tappa a Pinarella di Cervia, Terracina, Cesenatico, Maccarese e Marina di Massa, prima dell’atto conclusivo previsto a settembre. 🔗 Leggi su Oasport.it
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