Thuram Juve conferma o plusvalenza? La posizione dei bianconeri sul francese è molto chiara Gli aggiornamenti
La Juventus sta valutando la possibile cessione di Thuram durante il prossimo calciomercato. La società ha reso noto di essere disposta a considerare offerte consistenti, ma non ha ancora preso una decisione definitiva. Non sono stati rivelati dettagli sulla cifra richiesta, e il giocatore resta nel mirino di diversi club. Gli aggiornamenti sui negoziati e eventuali sviluppi sono ancora in fase di definizione.
di Francesco Spagnolo Thuram Juve, una sua partenza nel prossimo calciomercato non è da escludere. Anche se servirà una proposta economica importante. Le dinamiche del calciomercato bianconero iniziano a ruotare attorno a nomi pesanti, e tra questi il profilo di Thuram è certamente quello che sta generando le riflessioni più profonde tra i dirigenti della Continassa. Il centrocampista francese, arrivato a Torino con grandi aspettative, rappresenta oggi un vero e proprio bivio strategico per le finanze del club. Sebbene le sue doti fisiche e tecniche siano fuori discussione, la necessità di far quadrare i conti potrebbe spingere la società verso una separazione dolorosa ma necessaria.🔗 Leggi su Juventusnews24.com
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