Thuram Juve conferma o plusvalenza? La posizione dei bianconeri sul francese è molto chiara Gli aggiornamenti

La Juventus sta valutando la possibile cessione di Thuram durante il prossimo calciomercato. La società ha reso noto di essere disposta a considerare offerte consistenti, ma non ha ancora preso una decisione definitiva. Non sono stati rivelati dettagli sulla cifra richiesta, e il giocatore resta nel mirino di diversi club. Gli aggiornamenti sui negoziati e eventuali sviluppi sono ancora in fase di definizione.