Thuram alla Juve i bianconeri ragionano sulla possibilità di riunire i fratelli | la posizione dell’Inter sul francese Le ultimissime

Le trattative tra la Juventus e il giocatore francese continuano, con i bianconeri che stanno considerando l’ipotesi di portare a Torino anche il fratello del calciatore. Tuttavia, l’Inter, che aveva mostrato interesse, ha comunicato la propria posizione negativa riguardo all’acquisto del francese. Le ultime notizie indicano che la possibilità di riunire i due fratelli in Italia è molto difficile da realizzare.

di Francesco Spagnolo Thuram alla Juve, la possibilità di riunire i fratelli sembra essere destinata a non concretizzarsi. L’Inter non vuole cedere il francese. Il panorama calcistico italiano è stato recentemente scosso da indiscrezioni che avrebbero potuto cambiare i connotati della prossima stagione: l’ipotesi di vedere Thuram alla Juve è rimasta a lungo sospesa come un’ombra sul futuro dell’attacco nerazzurro. Per gran parte dell’annata, infatti, il rendimento di Marcus Thuram è apparso come un enigma insolubile, complice l’ascesa fulminea del giovane talento Pio Esposito, che sembrava pronto a spodestare il francese nelle gerarchie di squadra. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Thuram alla Juve, i bianconeri ragionano sulla possibilità di riunire i fratelli: la posizione dell’Inter sul francese. Le ultimissime Lobotka alla Juve, lo slovacco rappresenta una possibilità per i bianconeri. La posizione del Napoli sul giocatoredi Redazione JuventusNews24Lobotka alla Juve, la situazione con il Napoli continua ad essere molto ingarbugliata. Infortunio Thuram: le ultimissime novità sul francese dopo il fastidio alla caviglia rimediato con l’Udinese. Cosa filtra verso Juve Sassuolodi Marco BaridonInfortunio Thuram, il giocatore della Juve continua ad allenarsi a parte per il problema alla caviglia. Temi più discussi: Juve, hai un tesoro da 150 milioni: da Thuram a Gatti, il low cost che funziona; Juve, le big della Premier League bussano alla porta per Thuram: è lotta a tre; Spalletti, il ritorno di Holm e il lavoro speciale su Thuram: a cosa lavora la Juve verso il Genoa; Juventus - Genoa (2-0) Serie A 2025. Khéphren Thuram nel mirino di Premier League: il futuro alla Juventus passa dalla ChampionsKhéphren Thuram nel mirino di Premier League: il futuro alla Juventus passa dalla Champions La partecipazione alla prossima edizione della Champions League sarà determinante per ... tuttojuve.com Juventus, Mauro promuove Spalletti: Rinnovo giusto. Ora 4 colpi top – Occhio a Bremer e Thuram sul mercatoJuventus, Mauro promuove Spalletti: Rinnovo giusto. Ora 4 colpi top – Occhio a Bremer e Thuram sul mercato La Juventus riparte da una certezza: Luciano ... tuttojuve.com Il colloquio con Chivu, la svolta in allenamento: Thuram è cambiato, così è di nuovo al centro dell’Inter. Quanto è mancato il vero Marcus Per mesi Marcus Thuram è stato un dubbio, l’enigma nel libro giallo, l’interrogativo più grande nella stagione inter - facebook.com facebook Lautaro di nuovo ai box, a Como toccherà ancora a Pio fare coppia con Thuram x.com