Il film horror più atteso dell’anno è nato su YouTube

Da internazionale.it 30 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Il film horror più atteso dell’anno è stato pubblicato su YouTube. È stato diretto da un regista di 20 anni e prodotto dalla compagnia A24. Il progetto deriva da una serie che ha raggiunto viralità online.

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Prima di sbarcare a Hollywood, Kane Parsons, nella sua cameretta, aveva solo un computer economico, una fotocamera di medio livello e un’immagine sgranata trovata su un forum di 4chan. Quando era ancora un adolescente, e online era conosciuto come Kane Pixels, pubblicava video horror a bassa risoluzione su YouTube, tra cui la serie The backrooms. Ora, a vent’anni, ha diretto un film per la famosa casa di produzione A24. Tra i produttori del film Backrooms, appena uscito nelle sale, ci sono il regista Shawn Levy e il guru dell’horror James Wan, mentre i protagonisti del film sono due star come Chiwetel Ejiofor e Renate Reinsve. Quello di Parsons non è un colpo di fortuna, ma un percorso che evidenzia un cambiamento radicale negli ambienti in cui l’industria del cinema “pesca” nuove idee, soprattutto nel campo dell’horror. 🔗 Leggi su Internazionale.it

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