Il sequel de Il Diavolo Veste Prada è al centro di attenzione tra fan e addetti ai lavori. Il film, considerato uno dei più attesi dell’anno, riprende le vicende dei personaggi principali e approfondisce alcuni aspetti legati alla moda degli anni Duemila. Sono stati svelati alcuni aneddoti sul processo di produzione e sui segreti dietro le quinte, mentre l’opera continua a essere vista come un punto di riferimento visivo nel panorama cinematografico.

Life&People.it Il Diavolo Veste Prada: più che una commedia, un codice visivo, una lente attraverso cui leggere il sistema moda dei primi anni Duemila. A distanza di anni, l’annuncio di un seguito non è soltanto notizia, ma un segnale. Il ritorno del film Il diavolo veste Prada 2 apre una domanda più interessante di qualsiasi anticipazione di trama: cosa significa oggi raccontare quel mondo? Il contesto è cambiato, così come è cambiato il modo in cui la moda viene osservata, raccontata e consumata, ed è proprio in questo scarto temporale che si gioca il vero interesse del progetto. Un cult che ha definito un’epoca. Quando il primo film esce, nel 2006, la figura di Miranda Priestly — glaciale, impeccabile, distante — diventa immediatamente iconica perché incarna potere. 🔗 Leggi su Lifeandpeople.it

© Lifeandpeople.it - Il Diavolo Veste Prada 2: aneddoti e segreti del film più atteso dell’anno

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Il Diavolo Veste Prada 2 | Trailer Ufficiale

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