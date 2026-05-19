Il prossimo fine settimana sarà ricco di eventi automobilistici, con la trasmissione in diretta su Sky di entrambe le gare. A Montréal si svolgerà la gara di Formula 1, mentre negli Stati Uniti si terrà l’Indy 500. Gli appassionati avranno quindi l’opportunità di seguire le competizioni in tempo reale, con le due gare che rappresentano due dei principali appuntamenti del calendario motoristico. Entrambi gli eventi attireranno numerosi spettatori, anche grazie alla copertura televisiva prevista.

Manca poco al fine settimana e per gli appassionati di motori si prospettano giornate intense. Da giovedì 21 a domenica 24 maggio la Formula 1 sbarca sul circuito cittadino di Montréal per il Gran Premio del Canada, terzo appuntamento stagionale con il formato Sprint, mentre negli Stati Uniti va in scena uno degli eventi più iconici del motorsport mondiale: la 500 Miglia di Indianapolis, giunta alla 110ª edizione. Sky copre entrambi gli eventi in diretta esclusiva, insieme al calendario delle serie di supporto F2 e F1 Academy. Vediamo il programma completo. Gran Premio del Canada: la F1 torna a Montréal con il formato Sprint. Il quinto round del Mondiale 2026 si disputa sul circuito Gilles Villeneuve di Montréal, tracciato caratterizzato da lunghi rettilinei e frenate violente che storicamente regalano sorprese e colpi di scena. 🔗 Leggi su Tutto.tv

© Tutto.tv - F1 a Montréal e Indy 500 in diretta su Sky: il weekend di motori più atteso dell’anno

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