Il faro del Pronto soccorso In campo le alternative | 116 117 da far conoscere

Da lanazione.it 30 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Giovedì, il numero di chiamate al 116 117, il servizio di emergenza sanitaria, è aumentato rispetto ai giorni precedenti. Si invita la popolazione a conoscere questa alternativa al pronto soccorso per le emergenze non urgenti. La riduzione delle temperature non ha influenzato significativamente il traffico di richieste di aiuto. Le autorità raccomandano di usare il numero dedicato per evitare sovraccarichi negli ospedali e garantire assistenza a chi ne ha realmente bisogno.

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