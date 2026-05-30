Giovedì, il numero di chiamate al 116 117, il servizio di emergenza sanitaria, è aumentato rispetto ai giorni precedenti. Si invita la popolazione a conoscere questa alternativa al pronto soccorso per le emergenze non urgenti. La riduzione delle temperature non ha influenzato significativamente il traffico di richieste di aiuto. Le autorità raccomandano di usare il numero dedicato per evitare sovraccarichi negli ospedali e garantire assistenza a chi ne ha realmente bisogno.

Se la giornata di giovedì ha portato un lieve diminuzione delle massime, il sollievo si preannuncia temporaneo: l’appuntamento con il caldo è solo rimandato ed in vista dell’arrivo dell’estate è bene iniziare a prepararsi adottando una serie di accorgimenti necessari (bere molta acqua per prevenire la disidratazione ed evitare il sole nelle ore più calde della giornata in primis) per affrontare al meglio le ondate di calore. Che ogni anno, soprattutto quando il termometro segna i 35 gradi, mettono a dura prova le fasce più a rischio della popolazione, iniziando dagli anziani. E la pressione sul pronto soccorso, aumenta. "Negli ultimi anni,... 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Il faro del Pronto soccorso. In campo le alternative: "116 117 da far conoscere"

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