Dall' Ars uno spiraglio per gli ex lavoratori Almaviva | Avranno priorità per il centralino 116 117

L'assemblea regionale ha approvato un emendamento che riguarda gli ex lavoratori Almaviva, stabilendo che avranno priorità per il lavoro nel centralino 116 117, il servizio dedicato alle cure non urgenti. La decisione conferma l'intenzione di offrire loro opportunità di impiego in questo settore specifico. La proposta ha ricevuto il via libera dall'assemblea, aprendo così una strada diversa per chi ha lavorato in passato presso l'azienda.