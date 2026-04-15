Dall' Ars uno spiraglio per gli ex lavoratori Almaviva | Avranno priorità per il centralino 116 117
L'assemblea regionale ha approvato un emendamento che riguarda gli ex lavoratori Almaviva, stabilendo che avranno priorità per il lavoro nel centralino 116 117, il servizio dedicato alle cure non urgenti. La decisione conferma l'intenzione di offrire loro opportunità di impiego in questo settore specifico. La proposta ha ricevuto il via libera dall'assemblea, aprendo così una strada diversa per chi ha lavorato in passato presso l'azienda.
Via libera dell'Ars all’emendamento che riguarda gli ex lavoratori Almaviva. Una decisione che apre nuove opportunità di impiego, in particolare nel servizio 116 117, il numero dedicato alle cure non urgenti. In concreto, la norma prevede che, anche per questo nuovo servizio, venga data priorità.🔗 Leggi su Palermotoday.it
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