L’Assemblea Regionale Siciliana ha approvato all’unanimità un emendamento che permette il reinserimento lavorativo degli ex dipendenti Almaviva nel servizio sanitario 116 117, dedicato alle prestazioni non urgenti. La decisione riguarda la possibilità di impiegare queste persone nel settore sanitario, senza specificare dettagli sui tempi o le modalità di assunzione. La delibera ha ottenuto il consenso di tutti i membri presenti in aula.

L’Assemblea Regionale Siciliana ha approvato all’unanimità l’emendamento che apre la strada al reinserimento lavorativo degli ex dipendenti Almaviva nel servizio sanitario 116 117, destinato alle prestazioni non urgenti. La decisione politica mira a trasformare le competenze acquisite dai lavoratori dei contact center in opportunità occupazionali dirette per il sistema di cure del territorio. Le sigle sindacali coinvolte, ovvero Slc Cgil, Fistel Cisl, UilFpc Sicilia e Ugl telecomunicazioni, hanno accolto con favore il voto compatto raggiunto sia dalla maggioranza che dall’opposizione. Per i rappresentanti dei lavoratori, questo passaggio legislativo rappresenta il coronamento di un percorso lungo anni di tensioni e sacrifici subiti direttamente dal personale.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Sicilia: via libera per gli ex Almaviva nel servizio sanitario 116 117

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