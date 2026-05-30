Il nome di João Mario torna a circolare tra i rumors di mercato, alimentando le voci sulla rosa bianconera. Nel frattempo, il silenzio del direttore generale, che non ha smentito ufficialmente, lascia spazio a interpretazioni. La mancanza di commenti ufficiali si unisce a un vuoto nelle operazioni di mercato, creando un’incertezza sulla reale intenzione della società. È il primo grande investimento della nuova gestione, ma al momento non ci sono conferme né dettagli ufficiali.

C’è un buco nero nella ricostruzione della Juventus e coincide paradossalmente con il primo grande investimento della nuova era societaria. Durante l’ultimo faccia a faccia con i media, l’amministratore delegato Damien Comolli ha tracciato la mappa dei problemi che hanno zavorrato la stagione bianconera, analizzando i rendimenti sotto le aspettative e le difficoltà strutturali della rosa, ma ha scelto di non pronunciare mai un nome specifico. Il caso di João Mario è stato completamente espunto dal dibattito pubblico, ignorato nelle analisi e scivolato in un cono d’ombra che non ha fatto altro che moltiplicare i dubbi della tifoseria sulla reale sostenibilità dell’operazione. 🔗 Leggi su Stilejuventus.com

© Stilejuventus.com - Il fantasma di João Mario agita la Continassa: quel silenzio di Comolli che fa più rumore di una smentita

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