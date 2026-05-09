Federica Santuccio | Io madre senza culla E quel silenzio che fa più rumore del pianto Credo che questo tipo di lutto vada riconosciuto e rispettato

L’attrice e scrittrice Federica Santuccio ha condiviso pubblicamente la sua esperienza di perdita di un figlio prima di poterlo tenere tra le braccia. In un'intervista, ha parlato del dolore di essere madre senza la possibilità di vivere il primo abbraccio e del silenzio che, secondo lei, è più forte di qualsiasi pianto. Ha chiesto che questa forma di lutto venga riconosciuta e rispettata.

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Federica Santuccio da quel silenzio ha scelto di partire. 33 anni, attrice e scrittrice, nel suo ultimo libro, Cuore senza culla, mette al centro proprio questo: la maternità mancata, interrotta prima ancora di poter essere nominata fino in fondo, ma già pienamente vissuta nel corpo e nell’anima. La sua storia attraversa molte trasformazioni - dal canto, primo grande amore interrotto per due noduli benigni alle corde vocali, alla scrittura come spazio di salvezza per elaborare i dolori derivati dagli episodi di bullismo e violenza da parte di un uomo più grande, subiti fino a quel momento, fino alla recitazione, arrivata come una rinascita - ma è in questa esperienza che tutto sembra concentrarsi, come in un punto di verità assoluta.🔗 Leggi su Vanityfair.it © Vanityfair.it - Federica Santuccio: «Io, madre senza culla. E quel silenzio che fa più rumore del pianto. Credo che questo tipo di lutto vada riconosciuto e rispettato» ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Notizie correlate Leggi anche: Sabotaggi alle ferrovie: il silenzio che fa più rumore dei treni Gasp, un silenzio che fa rumore: tensione negli spogliatoi dopo l'1-0 sul Lecce, i retroscenaRaccontano di un Gian Piero Gasperini piuttosto nervoso a fine partita, nonostante l’1-0 scacciacrisi contro il Lecce, e poi assente davanti ai...