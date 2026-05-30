Due fratelli, un falegname e un muratore, sono al centro di una vicenda che coinvolge una sigaretta sempre spenta e un tetto che ancora resiste. Provenienti da una famiglia con radici comuniste, si sono distinti per il loro lavoro e per la capacità di mantenere in piedi la casa di famiglia. La loro storia si intreccia con elementi di tradizione e resistenza, senza ulteriori dettagli su sviluppi legali o altri aspetti.

Vi erano due fratelli provenienti da una famiglia di antica tradizione comunista, forse più concreta e realista di certi interpreti odierni della politica. La loro vita non seguiva copioni prestabiliti. Il maggiore era falegname. Aveva la carnagione scura come il legno di noce che lavorava, sembrava sempre abbronzato dal sole, era di corporatura robusta e portava capelli crespi e leggermente ricci. L’altro era muratore, più pallido per la continua vicinanza agli intonaci, con una sigaretta Alfa sempre da accendere. Il fratello falegname, invece, non fumava, anche per la natura del suo lavoro a contatto con materiali facilmente infiammabili. Per spirito di solidarietà sociale, molti piccoli lavori venivano affidati a loro. 🔗 Leggi su Lortica.it

© Lortica.it - Il falegname e il muratore Due fratelli, una sigaretta sempre spenta e un tetto che resiste ancora

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