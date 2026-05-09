Due fratelli ucraini sono stati coinvolti in un episodio avvenuto la scorsa notte in una discoteca di Milano. Durante la serata, che si è protratta fino alle prime ore del mattino, una ragazza è stata trascinata all’alba e successivamente stuprata alla presenza di amici. La vicenda ha avuto inizio con un approccio legato all’uso di una sigaretta.

di Andrea Gianni e Nicola Palma MILANO La serata in discoteca finisce quasi all’alba, attorno alle 5 dello scorso 8 aprile. Angela (nome di fantasia), l’amico A. e G., un ragazzo conosciuto durante la serata trascorsa in uno dei più noti locali di corso Como, si incamminano verso corso Garibaldi e fanno tappa in largo La Foppa per acquistare un pacchetto di sigarette a un distributore automatico. È in quel momento che compaiono dal nulla due ragazzi descritti come "di presumibile origine dell’Europa dell’Est": uno è alto circa 1,90 metri e indossa una tuta marca Nike di colore chiaro e un paio di scarpe nere; l’altro, un po’ più basso, veste pantaloncini corti, scarpe da ginnastica e una maglia con la scritta "Italia".🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - L’agguato dei due fratelli ucraini. L’approccio della sigaretta e la ragazza trascinata all’alba e stuprata davanti agli amici

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