Due fratelli ucraini sono stati arrestati dopo che una ragazza è stata aggredita in zona movida a Milano. Secondo quanto ricostruito, gli aggressori si sono avvicinati alla vittima chiedendole una sigaretta, poi uno dei due ha violentato la giovane, trascinandola per diversi metri mentre cercava di divincolarsi. La donna ha riportato lesioni e ha sporto denuncia. Le forze dell’ordine hanno individuato e fermato i due uomini nelle ore successive.

La violenza è avvenuta ad aprile. Il fratello minore, 17 anni, abusava della giovane mentre l'altro, 21 anni, minacciava gli amici di lei. Ora le manette per entrambi Una notte folle, di violenza, l’ennesima ai danni di una giovane ragazza che è stata avvicinata a Milano, in zona movida, da due sconosciuti con un pretesto qualsiasi e poi violentata da uno dei due dopo essere stata trascinata a forza per decine di metri mentre cercava di liberarsi. I fatti sono accaduti l’8 aprile. Ora l'arresto dei responsabili. In manette ci sono finiti due fratelli ucraini di 17 e 21 anni residenti a Cinisello Balsamo. A compiere il gesto sarebbe stato il minore dei due che adesso è rinchiuso nel carcere minorile di Beccaria.🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - "Hai una sigaretta", poi viene violentata: arrestati due fratelli ucraini

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