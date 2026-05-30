il drone russo sconfinato in romania agita ue e nato

Un drone russo ha attraversato il confine e si è spostato in territorio romeno. La presenza del velivolo nel paese europeo ha portato a reazioni da parte delle istituzioni dell’Unione Europea e della NATO. L’incidente rappresenta il punto più alto di una serie di sconfinamenti del conflitto ucraino nel territorio dei paesi vicini.

Ue Il veivolo si è schiantato su un condominio, due i feriti. Espulso il console di Mosca Ue Il veivolo si è schiantato su un condominio, due i feriti. Espulso il console di Mosca Gli sconfinamenti in territorio europeo della guerra del Cremlino contro l’Ucraina hanno toccato un nuovo picco. Verso le due di notte di ieri infatti un drone ha colpito un condominio residenziale a Galati, in Romania, ferendo due persone. Attraverso il suo impatto, l’ordigno – con tutta probabilità di provenienza russa e parte di un più ampio “sciame” lanciato da Mosca per colpire diverse regioni ucraine – ha provocato un incendio al decimo piano dell’edificio,... 🔗 Leggi su Cms.ilmanifesto.it

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Ukrainian FPV Drone Spots Russian Soldiers in a Trench! Its Over in Seconds...

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