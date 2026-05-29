Nella notte un drone russo ha colpito il tetto di un condominio residenziale a Galati, in Romania. L'esplosione ha provocato un incendio, causando due feriti. La zona si trova a circa venti chilometri dal confine ucraino, dove si stava svolgendo un attacco russo di vasta scala. La Nato è in stato di allerta a seguito dell'incidente.

Roma, 30 maggio 2026 – Alta tensione sul fianco est della Nato. Nella notte un drone ha colpito il tetto di un condominio residenziale a Galati, in Romania, sulle sponde del Danubio, a una ventina di chilometri dal confine con l’Ucraina, dove era in corso un massiccio attacco russo. Prima il boato, poi le fiamme: due persone sono rimaste lievemente ferite. È la prima volta dall’inizio della guerra che un velivolo senza pilota colpisce un edificio civile sul territorio dell’Alleanza Atlantica. https:www.quotidiano.netvideoesteriromania-drone-russo-ferisce-due-persone-colpendo-un-palazzo-iv79w167 Secondo il Ministero della Difesa romeno, il drone sarebbe entrato per quattro minuti nello spazio aereo della Romania: troppo poco per abbatterlo senza rischi. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

© Quotidiano.net - Drone russo su una città Ue, colpito un condominio in Romania. Incendio e due feriti, Nato in allerta

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Un drone russo colpisce un palazzo in Romania, Paese membro della Nato

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