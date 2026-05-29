Drone russo su Romania Nato | irresponsabilità Ue | superati limiti

Un drone russo ha colpito un edificio vicino al confine con l’Ucraina in Romania. L’incidente ha provocato danni alla struttura, senza segnalare vittime. L’Unione Europea ha dichiarato che sono stati superati i limiti stabiliti, sottolineando l’irresponsabilità dell’azione. La Romania ha aperto un’indagine sull’accaduto e ha rafforzato le misure di sicurezza lungo il confine. La notizia è stata riportata dai media locali e internazionali.

Oggi l’apertura del nostro telegiornale è sulla Romania percheé un drone russo ha colpito un palazzo proprio al confine con l’Ucraina. Altolà di Nato e Unione Europea. Servizio di Alessio Orlandi TG2000. 🔗 Leggi su Tv2000.it

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Drone russo sulla Romania. Nato: irresponsabilità. Ue: superati limiti

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