Un drone russo è stato rilevato in territorio romeno, generando preoccupazioni tra gli alleati della Nato. La presenza di veicoli non identificati vicino ai confini orientali dell’Alleanza ha portato a discussioni sulla possibilità di attivare l’Articolo 4, che prevede consultazioni tra membri in caso di minacce alla sicurezza collettiva. La Russia ha già testato questa strategia nel settembre 2025, con attività simili che mirano a mettere alla prova la reattività e la coesione dei Paesi della Nato.

Altro giro, altro drone. Come già nel settembre 2025, la Russia testa la compattezza e i nervi dei Paesi membri della Nato con quelli che sembrano a tutti gli effetti “incidenti” plausibili durante una guerra. Nella notte tra 28 e 29 maggio, Mosca ha sferrato un raid su Odessa, non lontano dal confine tra Ucraina e Romania. Un drone ha finito col colpire un condominio di Galati, in territorio romeno, ferendo due persone e alimentando (ancora una volta) la preoccupazione degli Stati europei. Il governo Meloni ha parlato di “atto gravissimo” da parte della Russia, mentre Bucarest ha fatto sapere che l’episodio “rientra nella categoria di eventi che giustificano il ricorso a strumenti” come l’Articolo 4 del Patto Atlantico. 🔗 Leggi su Quifinanza.it

© Quifinanza.it - Il drone russo in Romania spaventa l’Ue, cosa manca per attivare l’Articolo 4 della Nato

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