Nella notte, un drone russo è entrato nello spazio aereo della Romania e si è schiantato su un edificio a Galati, provocando un incendio e il ferimento di due persone. La presenza del drone avviene a pochi chilometri dal confine con l’Ucraina e ha portato le autorità romene a considerare l’attivazione dell’articolo 4 dell’alleanza NATO. La vicenda segna un allargamento della tensione tra Russia e paesi dell’est Europa, con il rischio di coinvolgimento diretto della NATO.

La guerra tra Ucraina e Russia torna a spingersi fino al confine della Nato. Nella notte un drone russo è entrato nello spazio aereo della Romania e si è schiantato sul tetto di un condominio a Galati, nel sud-est del Paese, provocando un incendio e il ferimento di due persone. Bucarest ha parlato di “grave e irresponsabile escalation” e ha informato gli alleati, chiedendo di accelerare il trasferimento di capacità anti-drone sul proprio territorio. L’episodio è avvenuto mentre Mosca colpiva nuovamente l’area portuale di Izmail, nella regione ucraina di Odessa, uno dei punti strategici del traffico sul Danubio e un bersaglio frequente degli attacchi russi. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

© Thesocialpost.it - Drone russo sulla Romania, la guerra sfiora la Nato. Romania pensa ad attivare l’articolo 4

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O drone russo que parece de ficção científica!

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Ho espresso al ministro degli Esteri della Romania @oana_toiu la solidarietà mia e del Governo italiano per l’attacco subito da un drone russo sul territorio rumeno, che ha violato lo spazio Nato. Quanto accaduto è inaccettabile, serve un chiaro segnale alla R x.com

'in Romania edificio colpito da un drone russo' - Ansa.it reddit

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