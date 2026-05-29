Drone russo su Galati la Romania pensa ad attivare l’articolo 4 della Nato

La Romania valuta di attivare l’articolo 4 della Nato dopo un drone russo sorvola la città di Galati. La decisione potrebbe portare a consultazioni tra gli alleati, ma finora non sono stati annunciati ulteriori passi ufficiali. La notizia ha suscitato preoccupazioni nel paese, che monitora attentamente le attività militari nella regione. La situazione rimane sotto osservazione, con le autorità che valutano possibili risposte e misure di sicurezza.

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UNSEEN: Russian Drone Hits Romanian Apartment Block Near Ukraine Border, Civilians Injured | AC1B

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