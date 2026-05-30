il dominio europeo degli allenatori spagnoli

La maggior parte degli allenatori europei di successo sono originari del nord della Spagna e sono nati tra gli anni Settanta e Ottanta. Cresciuti con le idee di Cruijff, questi tecnici hanno dominato il panorama calcistico europeo, portando innovazioni tattiche e metodologiche. La loro formazione e le influenze culturali di quella regione si riflettono nelle loro strategie e nelle squadre che allenano, contribuendo a un predominio spagnolo nel settore degli allenatori di alto livello.

Tutti nati tra gli anni '70 e '80 nel nord della Spagna, e cresciuti con le idee di Cruijff; due di loro stasera si affrontano in finale di Champions League Sabato sera nella finale di Champions League di calcio si affrontano una squadra francese e una inglese, entrambe allenate da spagnoli: il Paris Saint-Germain da Luis Enrique e l’Arsenal da Mikel Arteta. Nei giorni scorsi un altro allenatore spagnolo, Unai Emery, ha vinto l’Europa League con l’Aston Villa, mentre Iñigo Perez ha portato il Rayo Vallecano in finale di Conference League. E sabato scorso nella finale femminile di Champions League si sono affrontati altri due allenatori spagnoli, Pere Romeu del Barcellona e Jonatan Giraldez del Lione. 🔗 Leggi su Ilpost.it

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Il primo discorso del nuovo allenatore del Real Madrid al suo primo allenamento è trapelato.

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