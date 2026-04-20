Da Mourinho al dominio di Max | Chivu punta ad entrare nel gruppo degli allenatori col double

Cristian Chivu si prepara a entrare nel gruppo di allenatori che ambiscono al doppio titolo con la stessa squadra. Dopo il percorso di alcuni colleghi, tra cui un tecnico che è riuscito a ottenere due trofei in una stagione e altri che hanno già vinto con diverse squadre, il nome di Chivu si fa strada nel panorama del calcio italiano. La sua carriera da allenatore sta attirando l'attenzione di appassionati e addetti ai lavori.

Il tavolino riservato ai vip è al centro della sala e ha sette bigliettini nominativi. Eccoli: Antonio Janni, Carlo Parola, Ottavio Bianchi, Marcello Lippi, Sven Goran Eriksson, José Mourinho e Massimiliano Allegri. A metà maggio potrebbe aggiungersi anche Cristian Chivu. Sono gli allenatori ad aver centrato il “double” tricolore: scudetto e Coppa Italia. Un filo che lega il Grande Torino, il Napoli di Maradona, la Lazio di Cragnotti e la Juventus di Allegri, capace di vincere i due trofei insieme per quattro stagioni di fila. Chivu punta a rientrare in questa cerchia ristretta. Lo scudetto è questione di “quando” e di aritmetica, mentre per la Coppa Italia deve prima superare il Como di Fabregas.🔗 Leggi su Gazzetta.it © Gazzetta.it - Da Mourinho al dominio di Max: Chivu punta ad entrare nel gruppo degli allenatori col double Notizie correlate Leggi anche: Inter, il titolo può attendere. Ora Chivu punta al Double Inter, Chivu sfida il Como per il Double: l’impresa di Mourinho è vicinaL’Inter di Chivu punta a completare l’opera stagionale domani sera, cercando la conquista della Coppa Italia contro il Como in un San Siro che si...