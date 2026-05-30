Il dissing tra Sfera Abbasta e Rondo Da Sosa | dalla provocazione al supermercato alla frase sul surgelato

Lo scontro tra Sfera Ebbasta e Rondo Da Sosa passa dai social alla musica. Al dissing cominciato con la provocazione "Ora puoi tornare nel tuo reparto", il rapper ha replicato con la similitudine con il surgelato. 🔗 Leggi su Fanpage.it

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