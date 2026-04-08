Si è verificato un scambio di battute tra il conduttore e il direttore di Rai Approfondimento, con quest’ultimo che ha definito Giletti ingiustamente ingrato. Il conduttore, il cui contratto scade a giugno, potrebbe non essere rinnovato. La discussione ha coinvolto le rispettive posizioni e le tensioni tra le parti. La situazione è al centro dell’attenzione nel settore televisivo, mentre il futuro professionale di Giletti resta incerto.

Botta e risposta tra Massimo Giletti e Paolo Corsini, direttore Rai Approfondimento, il conduttore è a rischio non rinnovo del contratto che è in scadenza a giugno Massimo Gilettidurante la puntata di lunedì 6 aprile deLo Stato delle cose, ha mandato una frecciatina a proposito della mancata diretta. Infatti, in occasione della festività, è stato deciso di registrare prima la puntata prima ma sembra che questa idea non sia piaciuta al conduttore. Ben presto è arrivata la replica da parte del direttore Rai Approfondimento,Paolo Corsini, che ha rimarcato quanto l’azienda gli abbia teso la mano e lo abbia tutelato, dandogli velatamente dell’ingrato. 🔗 Leggi su Ildifforme.it

© Ildifforme.it - Giletti, dissing alla Rai e Corsini gli dà dell’ingrato

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