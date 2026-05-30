Il cuore autentico delle Marche Dai borghi alle perle nascoste

Da quotidiano.net 30 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Il Sferisterio di Macerata, teatro all’aperto tra i più suggestivi d’Italia, è noto per la sua stagione lirica e la sua architettura neoclassica imponente. Situato nel cuore delle Marche, il teatro rappresenta il simbolo della città, unendo storia e spettacolo. La struttura si distingue per la sua grandezza e il fascino senza tempo, attirando visitatori e appassionati di musica e architettura da tutto il paese.

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Si parte da Macerata, elegante capoluogo di provincia dove storia e spettacolo si incontrano nel segno dello straordinario Sferisterio, uno dei teatri all’aperto più suggestivi d’Italia, celebre per la sua stagione lirica e per l’imponente architettura neoclassica. Passeggiare nel centro storico significa immergersi tra palazzi nobiliari, piazze raccolte e scorci che raccontano l’anima autentica delle Marche. Il viaggio continua verso Recanati, città della poesia e dell’infinito, indissolubilmente legata alla figura di Giacomo Leopardi. Qui si possono visitare il celebre Colle dell’Infinito, che ispirò uno dei versi più famosi della letteratura italiana, e il centro storico dominato dalla suggestiva Piazza Giacomo Leopardi. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

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