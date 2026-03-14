Nelle Marche, i campi e le zone costiere stanno vivendo una situazione di emergenza a causa dell’aumento dei prezzi del gasolio, considerato tra i più alti degli ultimi trent’anni. Le aziende agricole e le attività legate al mare segnalano un incremento dei costi di produzione che si ripercuote direttamente sui prezzi dei prodotti, influendo sul mercato locale. La crisi energetica sta colpendo diversi settori, con conseguenze visibili sui prezzi di beni e servizi.

ANCONA Non è solo il pieno dell’auto a costare di più: intere filiere produttive vedono esplodere i propri costi, e l’effetto si riflette direttamente sul carrello della spesa. La prima a reagire è la filiera del cibo: gli agrumi si fanno più rari, il pomodoro siciliano diventa un bene scarso, il gasolio agricolo è davvero oro nero e i pescherecci fanno i conti se valga la pena salpare. Geografia della crisi Dal magazzino ortofrutticolo di Porto Sant’Elpidio alle campagne del Pesarese, fino ai moli di Ancona, il racconto è uno solo: i costi esplodono, i margini si assottigliano e l’energia cara si traduce in nuove tensioni sui prezzi alimentari. 🔗 Leggi su Corriereadriatico.it

© Corriereadriatico.it - Sos dai campi al mare nelle Marche: «Il gasolio è alle stelle, una delle crisi più gravi degli ultimi 30 anni»

Articoli correlati

“Carlo deve chiedere scusa alle vittime di Epstein”. La Corona affronta una delle più gravi crisi della sua storiaCarlo III ha assicurato il suo supporto alla polizia nella vicenda dei file di Epstein, ma per qualcuno questo non è abbastanza Gli errori dell’ex...

Realco, tavolo in Regione: "Una delle più grosse crisi che abbiamo affrontato in Emilia-Romagna negli ultimi anni"Primo incontro dopo il deposito della richiesta di concordato preventivo al Tribunale di Bologna e la nomina dei commissari: parte la ricerca di...

Contenuti utili per approfondire Sos dai campi al mare nelle Marche Il...

Discussioni sull' argomento Ultime dai campi, tutte le formazioni: Kean, Estupinan, Dumfries, Bastoni, Gaetano, Vojvoda, Atta, Gallo…; Milano, la protesta di Coldiretti sotto il Pirellone per SOS campi in scacco; Milano, agricoltori Coldiretti Lombardia in piazza: protesta sotto il Pirellone per SOS campi in scacco; SOS campi in scacco dalla guerra in Iran: gli agricoltori in piazza domani con la Coldiretti.

Dai campi – Dumfries, Bastoni, CDK, Solet, Sottil, Gaetano, Romagnoli, Gallo, Vlahovic e novità Ederson e MinaSerata di coppe europee ma la testa va già sul campionato: ecco gli ultimi aggiornamenti dai campi di allenamento verso la Serie A. KONÉ - Manu Koné assisterà a Bologna-Roma dalla tribuna. Era ... msn.com

"#Sos Enattos a #Lula è un luogo estremamente silenzioso, senza rumore sismico e con una roccia perfetta per ospitare l’osservatorio”, spiega l’astrofisica Marica Branchesi parlando del progetto #EinsteinTelescope in #Sardegna - facebook.com facebook

PREZZO BENZINA, IN CAMPANIA AUMENTI RECORD: SOS DEI CONSUMATORI GUARDA IL VIDEO x.com