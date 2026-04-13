Pesaro, 13 aprile 2026 – Il progetto "Borghi Invisibili" inaugura la stagione 2026 confermando lo storico palazzo rinascimentale come sede di un laboratorio di rigenerazione urbana partecipata ed interattiva. L'iniziativa intreccia matematica, arte e architettura per valorizzare le aree interne: le mura e le porte urbane dei borghi diventeranno schermi viventi su cui si muoveranno metamorfosi palladiane e pattern di Fibonacci. Grazie alla collaborazione con l’Università tedesca IU e le Pro Loco di Orciano e Barchi, il cantiere permanente di Palazzo Lenci diventa il fulcro di un’esperienza sempre più ampia che unisce architettura e artigianato all'innovazione sociale partecipata.🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Borghi invisibili riparte da Palazzo Lenci: tra Palladio e Filippo Terzi rinasce il cuore delle Marche

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Cingoli, ‘il balcone delle Marche’ che punta a diventare il Borgo dei Borghi italianoCingoli (Macerata), 4 aprile 2026 – È Cingoli, “il balcone delle Marche”, quest’anno, a rappresentare le Marche nel contest nazionale Il Borgo dei...