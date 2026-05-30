Un drone russo è caduto ieri mattina su un edificio residenziale a Gala?i, in Romania. L'incidente rappresenta un nuovo punto critico nel corridoio tra il Mar Nero e il Danubio, coinvolgendo Russia, Ucraina e la Nato. La caduta del drone segna un aumento delle tensioni nella regione e un possibile allargamento della zona di spillover del conflitto ucraino. Nessuna informazione è stata fornita su eventuali vittime o danni.

L’incidente che ha coinvolto un drone russo caduto ieri mattina su un edificio residenziale a Gala?i, in Romania, segna un salto di qualità nella dinamica di spillover della guerra in Ucraina. Non si tratta più soltanto di episodi marginali di sconfinamento o detriti abbattuti lungo il confine: per la prima volta dall’inizio del conflitto, un attacco riconducibile alla campagna russa contro l’Ucraina ha colpito direttamente una zona abitata di uno Stato membro della Nato, causando feriti e danni materiali. Secondo le autorità romene, il drone (un Geran-2, il modello russo dello Shahed iraniano) ha attraversato lo spazio aereo nazionale per circa quattro minuti, percorrendo una decina di chilometri a bassa quota prima di schiantarsi su un condominio. 🔗 Leggi su Linkiesta.it

© Linkiesta.it - Il corridoio Mar Nero-Danubio è un nuovo punto critico tra Russia, Ucraina e Nato

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