Un corridoio marittimo sicuro per il petrolio | è il modello Mar Nero che potrebbe sbloccare Hormuz

Un nuovo modello di corridoio marittimo sicuro per il petrolio, denominato “Mar Nero”, potrebbe rappresentare una soluzione per facilitare il transito delle merci nella regione. La discussione tra l’Alta rappresentante dell’Unione europea e il segretario generale delle Nazioni Unite ha portato all’attenzione questa proposta, che mira a garantire rotte più sicure e affidabili nel tratto di mare tra Europa e Asia.

Che alla fine sia quella la soluzione messa in campo per affrontare la crisi energetica dello Stretto di Hormuz, dove il traffico è ridotto a causa del conflitto tra Usa, Israele e Iran, è presto per dirlo. Si tratta di un’ipotesi, di cui si discute, e che potrebbe prendere slancio ora che il Consiglio Affari Esteri a Bruxelles ha deciso che le missioni Atalanta e Aspides restano con il mandato che hanno, e quindi la loro portata non sarà almeno per ora estesa a quelle acque. Ma il condizionale rimane d’obbligo. L’Ue pensa a una missione Onu come il “corridoio del grano”. Il modello del corridoio del grano del Mar Nero sperimentato in Ucraina potrebbe dunque diventare la chiave per trovare una via d’uscita dalla crisi nello Stretto e scongiurare l’aggravarsi dello shock energetico globale. 🔗 Leggi su Ilsole24ore.com

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