L’Unione Europea ha espresso un netto rifiuto alle iniziative dell’amministrazione Trump nello Stretto di Hormuz, affermando che la regione è al di fuori del raggio d’azione della NATO. Nel frattempo, si fa strada il modello adottato nel Mar Nero durante il conflitto in Ucraina, mentre la corsa contro il tempo per evitare uno choc energetico globale continua a tenere banco.

Corsa contro il tempo per scongiurare uno choc energetico globale nello Stretto di Hormuz, ma la strategia divide le sponde dell’Atlantico. Da un lato, Trump preme per un coinvolgimento diretto della Nato; dall'altro, l'Unione Europea e il Regno Unito preferiscono una coalizione di partner regionali e un modello di mediazione tecnica basato sull'esperienza ucraina. L'Alta rappresentante dell'Ue Kaja Kallas ha gelato le ipotesi di un intervento a guida Nato arrivate da Washington. Al suo arrivo al Consiglio Affari Esteri, Kallas ha ribadito che lo scacchiere del Golfo è «al di fuori dell'area d'azione dell'Alleanza», sottolineando l'esistenza dell'operazione europea Aspides e la disponibilità di singoli Stati membri a contribuire a una «coalizione dei volenterosi» esterna alla Nato. 🔗 Leggi su Ilmessaggero.it

© Ilmessaggero.it - Hormuz, no dell'Ue a Trump: «Stretto fuori dal raggio d'azione Nato». E spunta il modello Mar Nero sperimentato in Ucraina

Articoli correlati

L’accordo sul grano in Ucraina è il modello per uscire dalla crisi dello Stretto di Hormuz: la proposta dell’EuropaOltre alle forniture energetiche, le tensioni nello stretto di Hormuz rischiano di colpire anche il mercato dei fertilizzanti e, a cascata, la...

Stretto di Hormuz, Ue studia piano comune. ‘No’ di Londra e Berlino a Trump: “Non sarà missione Nato”(Adnkronos) – I ministri degli Esteri dell’Ue riuniti oggi a Bruxelles per discutere della situazione nello Stretto di Hormuz, attualmente al centro...

Una raccolta di contenuti su Mar Nero

Temi più discussi: Hormuz, no dell'Ue a Trump: Stretto fuori dal raggio d'azione Nato. E spunta il modello Mar Nero sperimentato in Ucraina; Medio Oriente, Israele: 'Iniziate le operazioni terrestri mirate nel sud del Libano'. Iran: 'Hormuz chiuso solo per i nostri nemici' - LIVEBLOG; Stretto di Hormuz, Ue studia piano comune. 'No' di Londra e Berlino a Trump: Non sarà missione Nato; La guerra in Medioriente, tutti gli aggiornamenti in diretta del 16 marzo 2026.

Hormuz, no dell'Ue a Trump: «Stretto fuori dal raggio d'azione Nato». E spunta il modello Mar Nero sperimentato in UcrainaCorsa contro il tempo per scongiurare uno choc energetico globale nello Stretto di Hormuz, ma la strategia divide le sponde dell’Atlantico. Da un lato, Trump preme per un ... ilmessaggero.it

Stretto di Hormuz, Ue studia piano comune. 'No' di Londra e Berlino a Trump: Non sarà missione Nato(Adnkronos) - I ministri degli Esteri dell’Ue riuniti oggi a Bruxelles per discutere della situazione nello Stretto di Hormuz, attualmente al centro di tensioni legate al conflitto tra Stati Uniti, Is ... msn.com

Esistono pochi luoghi al mondo capaci di restituire il sentimento del tempo come il Mar Nero. Il “grande lago salato”, cerniera tra Oriente e Occidente, specchio su cui si riflettono le contaminazioni del passato e le aspettative del futuro, oggi si mostra al mondo - facebook.com facebook

Oggi a #Tirana con i colleghi di per rilanciare il Corridoio VIII, infrastruttura strategica che collega il Mar Nero al Mar Adriatico, attraversando i Balcani fino ai nostri porti di Bari e Brindisi. Il progetto è una priorità politica ed economica per l’Italia e l’ x.com