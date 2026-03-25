al centro pecci in navetta torna la night bus da firenze a prato

L’iniziativa, nata dalla collaborazione con at (Autolinee Toscane), punta a offrire un’esperienza culturale comoda, sostenibile ed economica. Appuntamento: Venerdì 27 marzo 2026La prossima apertura straordinaria trasformerà il Centro in un percorso immersivo tra arte, suono e sperimentazione con il programma “E se ci entrassi dentro?”. Talk: Hill of Desires. Practices of Rural Imagination – Incontro con gli autori del progetto sulla ruralità come contro-narrazione. Racconti in mostra: * Luca Scarlini: "Le lacrime in mongolfiera diventano risate", un approfondimento sulla mostra VIVONO dedicata al tempo dell’AIDS in Italia. Dentro l'opera di Jacopo Benassi: Un focus sulla nuova installazione fotografica acquisita nella collezione permanente. 🔗 Leggi su Firenzetoday.it

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