È stato avviato un nuovo servizio di navetta gratuita che collega Firenze a Prato, pensato per facilitare gli spostamenti tra i due centri. La navetta, chiamata Centro Pecci Night Bus, opera durante le ore serali e notturne, offrendo un collegamento diretto tra le due città senza costi per gli utenti. Il servizio si inserisce nel programma di iniziative per migliorare la mobilità locale.

Dopo la prima “night” del 27 febbraio, si replicherà il 27 marzo, il 21 aprile e 22 maggio e, anche in queste occasioni, ci sarà il bus dedicato. COME PRENOTARE – Online (https:centropecci.vivaticket.it) selezionato il biglietto “Night + navetta AR” (ingresso ridotto per gli abbonati at). In questo modo sarà possibile raggiungere il museo in modo comodo, sostenibile, economico: si dovrà pensare solo all’esperienza e alla serata. La partenza è prevista da Piazza Vittorio Veneto a Firenze alle ore 19:00 e arriverà direttamente alla fermata “Centro Pecci” di Prato intorno alle 19.30. Il ritorno, a conclusione dell’esperienza, è previsto alle 23:30, sempre dalla fermata antistante il museo, con arrivo intorno alle 24. 🔗 Leggi su Firenzepost.it

© Firenzepost.it - Centro Pecci Night Bus: da Firenze a Prato con la navetta gratuita

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