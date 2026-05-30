di Ilaria Vallerini "Alex è tornato indietro perché non vedeva arrivare i suoi compagni, così ha superato la red line per raggiungerli. Sono morti tutti sotto il fuoco di un drone". A parlare è Andrea Pineschi, padre del contractor spezzino morto sul fronte del Donbass (Ucraina) sabato 23 maggio. In passato era stato il primo italiano a combattere come volontario in Iraq al fianco dei Peshmerga curdi contro l’Isis. Andrea è un padre distrutto, che ha perso il suo unico figlio, ciò che di più caro gli era rimasto dopo la scomparsa della moglie. Pineschi ripete come un mantra che "Alex non era un mercenario: non era andato in Ucraina per soldi, anche perché avrebbe potuto vivere degli introiti del poligono a Pavia, dei libri che aveva pubblicato e delle sue rendite. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Il contractor ucciso: "Non tornerò più a casa. Qui vedo solo l’orrore"

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She hired a contractor for her house but he just won't stop watching her | Full Movie

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