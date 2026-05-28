ucraina ucciso il contractor italiano alex pineschi

Un contractor italiano è stato ucciso in Ucraina. L’associazione Memorial ha comunicato che Alex Pineschi, volontario sul campo, è deceduto durante un’operazione militare. Non sono stati forniti dettagli sulle circostanze della morte o sulla località esatta dell’incidente. Pineschi era impegnato come volontario e il suo decesso è stato confermato dall’organizzazione.

È morto in Ucraina il contractor italiano Alex Pineschi. Lo ha annunciato l’associazione Memorial: «Il nostro amato fratello italiano Alex Pineschi, che prestava servizio in Ucraina come volontario, ha perso la vita sul campo di battaglia. Onore, gloria e gratitudine al nostro fratello». Originario di La Spezia, Pineschi ha prestato servizio nell’8° Reggimento Alpino dell’Esercito italiano e in seguito ha lavorato nel settore della sicurezza privata. Arrivato in Ucraina ad aprile, era entrato a far parte di un’unità droni chiamata “Team Green Badgers”: sarebbe stato ucciso assieme ai suoi compagni nella zona di Liman il 23 maggio 2026. Nel 2014 Pineschi si era recato nel Kurdistan iracheno di propria iniziativa, per aiutare a combattere l’Isis. 🔗 Leggi su Lettera43.it

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Ucciso in Ucraina il contractor italiano Alex Pineschi

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Morto in Ucraina Alex Pineschi, contractor: Ucciso sul campo di battaglia con la sua unità x.com

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