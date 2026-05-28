Un contractor italiano è stato ucciso in Ucraina. A comunicarlo è l’associazione di volontari Memorial, che ha confermato la morte di Alex Pineschi sul campo di battaglia.

Un contractor italiano, Alex Pineschi, è stato ucciso in Ucraina. Ne dà notizia l’associazione di volontari Memorial: “il nostro amato fratello è morto sul campo di battaglia”. ANSA. 🔗 Leggi su Imolaoggi.it

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Ucciso in Ucraina un contractor italiano

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