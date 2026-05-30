Il conto delle illusioni europee

Il 12 maggio, l’Economist ha pubblicato un editoriale che evidenzia la crisi dell’industria europea, descrivendola come molto grave. La rivista ha sottolineato come le illusioni sull’unità economica siano state deluse e come molte aziende stiano affrontando difficoltà crescenti. La pubblicazione si concentra sulla fragilità del settore industriale, evidenziando problemi di competitività e di investimenti. Non sono state fornite stime precise, ma si conferma una valutazione negativa della situazione attuale.

Il 12 maggio L’Economist ha pubblicato un editoriale che rappresenta probabilmente una delle prese d’atto più esplicite da parte europea della gravissima situazione in cui versa oggi l’industria dell’Unione. Molti dei concetti espressi dal settimanale britannico sono poi riemersi, almeno in parte, anche durante la recente assemblea di Confindustria a Roma nelle parole dei vari interventi istituzionali e industriali. Vale forse la pena soffermarsi su alcuni passaggi perché descrivono con notevole chiarezza il rischio economico, industriale e geopolitico che oggi sta correndo l’Europa e lo farò citando alcune illuminanti intuizioni dell’ing. Brussato in materia industriale. 🔗 Leggi su Bergamonews.it

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CHRISTINA LAMB CHAKALOVA - Magnificence and Illusionistic Spectacle

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