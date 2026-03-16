monda e il molo delle illusioni perdute il naufragio del grande sogno americano

Sul molo di una città portuale, uomini di diversa estrazione si incontrano, condividendo il luogo in cui si sono fermati. Tra i grandi del passato, come Tesla, Toscanini e Marconi, ci sono anche figure meno note, tutte unite in quel momento per un motivo preciso. La scena mostra un mix di persone semplici e personaggi storici, tutti presenti sulla stessa banchina in un attimo di passaggio.

Massi Potenti e umili sulla stessa banchina. Non distanti dai geni del Novecento: Nikola Tesla, Arturo Toscanini e Guglielmo Marconi. Ci sono tutti (o quasi) sul molo di New York in quella mattina d’aprile del 1912 che s’annuncia storica e lo diventerà davvero. Ma per tutt’altri motivi. Sono lì ad aspettare l’arrivo del più grande Transatlantico mai costruito prima (il Titanic). È un romanzo di attese, di sogni, ma anche di vendette covate, di ambizioni smodate e represse. Così con Una mattina gloriosa (Mondadori) Antonio Monda chiude la sua decalogia su New York. "Dieci libri – dice lo scrittore stabilitosi nella Grande Mela nel 1994 – che vanno pensati in un unico volume. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

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