Durante il Salone del Mobile di quest'anno, si nota come le case siano sempre più arredate e piene di oggetti, contrariamente a quanto si chiedeva negli anni Settanta. Nel 1978, Ettore Sottsass si chiedeva di chi fossero le case vuote, ma oggi le abitazioni si presentano piene di mobili e decorazioni. La fiera, spesso considerata una mostra di creazioni impossibili da acquistare, riflette questa trasformazione del modo di vivere e arredare gli spazi domestici.

Di chi sono le case vuote? Se lo chiedeva Ettore Sottsass nel 1978. Se fosse vivo e fosse capitato a Milano nei giorni del Salone del Mobile se ne sarebbe fatta una ragione: le case, oggi, sembrano sempre più piene. Almeno a guardare gli showroom dei designer, le vetrine dei grandi marchi, gli stand dei mobilieri brianzoli che producono ormai solo per i ricchi del Medio Oriente. Si respira un tipo particolare di paranoia, nei giorni della Design Week a Milano: quella che attanaglia i ricchi terrorizzati di diventare poveri e quella che sembra offrire ai poveri una speranza. Della ricchezza si vede sempre la fragilità. La ricchezza, si sa, o...🔗 Leggi su Lettera43.it

© Lettera43.it - Il Salone del Mobile, una fiera delle illusioni con oggetti impossibili da comprare

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