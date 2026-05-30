Inter News 24 Cassano, l’ex attaccante detta la formazione ideale per la stagione 2627 e lancia la suggestione di mercato. Antonio Cassano fa un nome su tutti per l’Inter della stagione 2627. Secondo l’ex attaccante barese, basta un solo grande colpo di mercato ai nerazzurri per vincere nuovamente lo scudetto, che per il club significherebbe il secondo trionfo consecutivo sotto la guida del tecnico rumeno. LEGGI ANCHE: Le ultimissime di casa Inter «Io fossi in Cristian Chivu l’anno prossimo farei un 4-3-1-2: Dumfries e Dimarco terzini, Akanji e Bastoni al centro della difesa. A centrocampo Barella, Calhanoglu e Zielinski. Poi prendi e metti Nico Paz dietro a Thuram e Lautaro. 🔗 Leggi su Internews24.com

© Internews24.com - Il consiglio di Cassano a Chivu: «In un 4-3-1-2 e con Nico Paz l’Inter vince lo scudetto prima di iniziare»

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