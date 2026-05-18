Dopo la conquista dello Scudetto, l’attenzione si concentra sulle mosse di mercato dell’Inter. Secondo le dichiarazioni di un noto esperto, la società sta valutando le opportunità di rafforzamento, con particolare attenzione a un giovane centrocampista proveniente dall’America Latina. Sono inoltre in corso discussioni per il rinnovo di un giocatore storico della rosa. Sul fronte delle uscite, si valutano alcune cessioni che potrebbero alleggerire il bilancio e consentire nuovi investimenti. Intanto, si fa il nome di un portiere internazionale come possibile rinforzo tra i pali.

di Francesco Aliperta Di Marzio fa il punto sulle strategie nerazzurre tra il budget per i colpi in entrata, il rinnovo di Cristian Chivu e i possibili sacrifici in uscita. Dopo la conquista dello Scudetto, come ripartirà l’Inter? Nel podcast Caffè di Marzio, il celebre giornalista Gianluca Di Marzio fa il punto sul calciomercato del club milanese tra possibili arrivi, partenze e la certezza della conferma in panchina del tecnico Cristian Chivu. Le grandi manovre societarie partiranno a breve con la definizione ufficiale delle risorse economiche: «In settimana ci sarà una prima riunione per poter stabilire soprattutto il budget del mercato. Lì si capirà quanto l’ Inter potrà spendere, al netto delle possibili cessioni. 🔗 Leggi su Internews24.com

© Internews24.com - Il futuro dell’Inter dopo lo Scudetto: le verità di mercato di Di Marzio. Da Nico Paz a… De Gea

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