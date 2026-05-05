Durante un evento, il dirigente ha commentato lo Scudetto vinto dall’Inter, sottolineando il contributo di Chivu, che ha influito sul morale della squadra. Ha inoltre parlato delle voci di mercato, dichiarando di apprezzare particolarmente Nico Paz. Non sono stati forniti dettagli specifici sui ruoli o sui momenti chiave della stagione, ma sono stati evidenziati il lavoro del difensore e le possibili acquisizioni future.

di Francesco Aliperta Zanetti, a margine di un evento, ha parlato così dello Scudetto dell’Inter, del lavoro di Chivu e delle voci su Nico Paz: le sue parole. In occasione della quarantottesima edizione del Trofeo Angelo Dossena, prestigiosa vetrina per il calcio giovanile, Javier Zanetti ha preso la parola per commentare l’eccezionale traguardo raggiunto dall’Inter, del lavoro di Chivu e delle voci su Nico Paz. Ecco, di seguito, tutte le sue dichiarazioni. SULLO SCUDETTO – «Grande felicità dopo ieri sera, per tutti noi interisti credo sia importante aver vinto questo campionato, per come è nata la stagione. Lavoro straordinario di Chivu e i ragazzi, l’abbiamo vinto a San Siro poi ieri, davanti ai nostri tifosi.🔗 Leggi su Internews24.com

© Internews24.com - Zanetti racconta lo Scudetto: «Lavoro straordinario di Chivu, ha ridato entusiasmo. Mercato? Sono un grande ammiratore di Nico Paz»

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