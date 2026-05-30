Il Comune di Manfredonia ha approvato il servizio di salvamento collettivo per la stagione balneare 2026
Il Comune di Manfredonia ha approvato il servizio di salvataggio collettivo per la stagione balneare 2026. La delibera riguarda l’affidamento del servizio a una ditta specializzata, con l’obiettivo di garantire la sicurezza dei bagnanti lungo le spiagge della città. La decisione è stata presa in vista dell’inizio della prossima stagione, che si prevede inizi a fine maggio e terminerà a settembre.
La Giunta Comunale ha approvato l’attivazione sperimentale di un modello integrato di salvamento lungo il litorale di Siponto, con particolare riferimento al tratto di spiaggia libera compreso tra il Lido del Sole e il Lido Adriatico. L’iniziativa nasce dalla. IlSipontino.net. 🔗 Leggi su Ilsipontino.net
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