il comune di manfredonia ha approvato il servizio di salvamento collettivo per la stagione balneare 2026

Notizia in breve

Il Comune di Manfredonia ha approvato il servizio di salvataggio collettivo per la stagione balneare 2026. La delibera riguarda l’affidamento del servizio a una ditta specializzata, con l’obiettivo di garantire la sicurezza dei bagnanti lungo le spiagge della città. La decisione è stata presa in vista dell’inizio della prossima stagione, che si prevede inizi a fine maggio e terminerà a settembre.