Stagione balneare nelle Marche | c' è il calendario ufficiale con la svolta sul servizio di salvamento
La Regione Marche ha annunciato il calendario ufficiale per la stagione balneare 2026, che inizierà il 30 maggio e si concluderà il 7 settembre. La decisione sulla durata della stagione è stata comunicata nelle ultime ore, portando a una conclusione attesa da diversi settimanali. La data di inizio e fine dell’attività sulle spiagge è stata stabilita formalmente, includendo anche la questione relativa al servizio di salvamento, recentemente oggetto di discussione.
Ancona, 19 maggio 2026 — La Regione Marche ha approvato il calendario della stagione balneare in arrivo, fissando l’apertura dal 30 maggio al 7 settembre e arrivando a una sintesi attesa da settimane sul tema del servizio di salvamento. Un’intesa che riguarda da vicino un comparto strategico per la costa marchigiana, con oltre 900 operatori balneari distribuiti lungo circa 180 chilometri di litorale. “Una decisione apparentemente scontata — sottolinea il vicepresidente e assessore al Demanio Marittimo, Enrico Rossi — ma assunta secondo un’interpretazione della norma nazionale che sin dall’inizio del confronto ha cercato di riscontrare le esigenze degli operatori balneari, comprimendo il più possibile il periodo in cui è obbligatorio il servizio di salvamento”. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
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