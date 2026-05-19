Stagione balneare nelle Marche | c' è il calendario ufficiale con la svolta sul servizio di salvamento

La Regione Marche ha annunciato il calendario ufficiale per la stagione balneare 2026, che inizierà il 30 maggio e si concluderà il 7 settembre. La decisione sulla durata della stagione è stata comunicata nelle ultime ore, portando a una conclusione attesa da diversi settimanali. La data di inizio e fine dell’attività sulle spiagge è stata stabilita formalmente, includendo anche la questione relativa al servizio di salvamento, recentemente oggetto di discussione.

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