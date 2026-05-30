Il CN Posillipo piega in volata Trieste in gara 1 dei quarti di finale di A1 Goleade per le prime tre della classe
Il CN Posillipo ha vinto in rimonta contro Trieste nella prima partita dei quarti di finale del campionato di Serie A1 maschile. La gara si è conclusa con un punteggio molto ravvicinato, favorendo la squadra che giocava in casa. Le prime tre della classifica hanno ottenuto vittorie nette nelle rispettive partite.
Il fattore campo è il grande dominatore di gara uno dei quarti di finale dei playoff del campionato di Serie A1 maschile. Le formazioni, almeno sulla carta, favorite impongono la propria legge e mercoledì prossimo, o giovedì 4 giugno nel caso della sfida di Bologna, entreranno in acqua per chiudere i conti e staccare il pass per la semifinale. Tutto facile, come ampiamente preventivabile, per la Pro Recco. Alla Sciorba i biancocelesti dominano la Roma Vis Nova con un roboante 25-11. I padroni di casa indirizzano la contesa fin dalle prime battute grazie al parziale di 9-2 che gli permette di arrivare all’intervallo lungo sul 12-4. La partita più equilibrata si gioca alla piscina Scandone. 🔗 Leggi su Oasport.it
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