Pallanuoto femminile Trieste e Rapallo si portano in vantaggio nei quarti di finale della Serie A1

La post season della Serie A1 femminile di pallanuoto è iniziata con le prime gare dei quarti di finale. In questa fase, le squadre di casa hanno ottenuto vittorie e si sono portate in vantaggio nelle rispettive serie. Trieste ha battuto Cosenza, mentre Rapallo ha superato Padova. Le partite sono state disputate al meglio delle tre e si riprenderanno nelle prossime settimane. Entrambe le sfide si sono concluse con il successo delle formazioni che giocavano in casa.

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