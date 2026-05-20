Pallanuoto femminile Trieste e Rapallo si portano in vantaggio nei quarti di finale della Serie A1

Da oasport.it 20 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

La post season della Serie A1 femminile di pallanuoto è iniziata con le prime gare dei quarti di finale. In questa fase, le squadre di casa hanno ottenuto vittorie e si sono portate in vantaggio nelle rispettive serie. Trieste ha battuto Cosenza, mentre Rapallo ha superato Padova. Le partite sono state disputate al meglio delle tre e si riprenderanno nelle prossime settimane. Entrambe le sfide si sono concluse con il successo delle formazioni che giocavano in casa.

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Si apre la post season della Serie A1 2025-2026 di pallanuoto femminile: in gara-1 dei quarti di finale, che saranno giocati al meglio delle tre partite, viene rispettato il fattore campo, con le vittorie interne di Trieste e Rapallo, rispettivamente contro Cosenza e Padova. Trieste regola Cosenza per 15-9 in una gara indirizzata con un sontuoso secondo quarto delle giuliane. Nella prima frazione le alabardate conducono col minimo vantaggio sul 3-2, ma poi spaccano il match con il secondo periodo, portandosi sull’ 8-3 a metà gara. Le giuliane allungano ancora nel terzo quarto, doppiando le avversarie sul 14-7, amministrando nell’ultima frazione fino al 15-9 finale. 🔗 Leggi su Oasport.it

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