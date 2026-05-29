I quarti di finale dei playoff di pallanuoto maschile iniziano con la sfida tra CN Posillipo e Pallanuoto Trieste. La partita segna l’apertura della fase finale in cui si decide il passaggio alle semifinali. La competizione si svolge in un clima di attesa, con le squadre che cercano di avanzare verso la finale, che finora ha visto prevalere principalmente la squadra con più titoli, esclusa l’edizione del 2021.

Inizia il rush finale. Parte la corsa a quel titolo che, ad eccezione del trionfo dell’AN Brescia nel 2021, è ormai proprietà esclusiva della Pro Recco. Prendono il via i playoff del campionato di Serie A1 maschile. La formula di quest’anno introduce una piacevole novità: tornano i quarti di finale. Saranno le prime otto classificate al termine della stagione regolare a contendersi il tricolore. La Pro Recco, reduce dal trionfo del Classico di mercoledì, ospita alla Sciorba la Roma Vis Nova. I liguri iniziano a scaldare i motori in vista della fase decisiva dell’anno: la Final Four di Champions League e le finali scudetto. Ragionevole pensare che Sandro Sukno possa ruotare le forze a propria disposizione. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - I quarti di finale inaugurano i playoff di A1 maschile: CN Posillipo-Pallanuoto Trieste è la sfida più attesa

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