Il ciclista della memoria sul Mortirolo Il cavaliere Giovanni Bloisi | Costruiamo una Europa unita
Il memorial bike tour 2026, iniziato il 7 maggio, si concluderà nella zona del passo del Mortirolo. L’evento coinvolge ciclisti che percorrono vari tratti del percorso. Il ciclista Giovanni Bloisi ha dichiarato che l’obiettivo è promuovere l’unità europea attraverso questa iniziativa. La manifestazione si svolge su più giorni e attraversa diverse aree, con partecipanti provenienti da vari paesi.
Il memorial bike tour 2026 terminerà nella zona del passo del Mortirolo. Partito lo scorso 7 maggio da Capua, in provincia di Caserta, il memorial, organizzato sotto l’alto patrocinio della Commissione Europea, toccherà anche il passo del Mortirolo, ormai prossimo all’intitolazione a cima Pantani dopo la fine di tutto l’iter burocratico. Protagonista dell’impresa ciclistica, lunga un migliaio di chilometri, è di nuovo il cosiddetto " ciclista della memoria europea " Giovanni Bloisi, nominato cavaliere dal presidente della Repubblica Mattarella per il suo impegno civico che lo spinge a pedalare lungo l’Italia e all’estero in nome dell’ideale europeista. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it
Notizie e thread social correlati
Sicurezza sul lavoro: l’Europa vota per una giornata della memoriaIn Europa si è deciso di istituire una giornata della memoria dedicata alla sicurezza sul lavoro, con l’obiettivo di ricordare le vittime di...
Leggi anche: Memorial Bike Tour al Politecnico di Lecco: i giovani salutano il Cavaliere della memoria
Argomenti più discussi: Il ciclista della Memoria arriva a Lecco con il Manifesto europeo; Il ciclista della memoria sul Mortirolo. Il cavaliere Giovanni Bloisi: Costruiamo una Europa unita.
Il Memorial Bike Tour 2026 - The European People è un viaggio in bicicletta attraverso vari Luoghi della Memoria entro la Resistenza europea 1943-45, compiuto da Giovanni Bloisi - ciclista europeo della Memoria - che, per la sua particolare testimonianza, h facebook
Il ciclista della Memoria arriva a Lecco con il Manifesto europeoDa Capua al Mortirolo in sella, fermandosi nei luoghi che hanno scritto la storia della Resistenza. Sabato 30 maggio al Politecnico di Lecco è attesa la tappa più significativa del Memorial Bike Tour ... leccotoday.it
Torna il Trofeo Michele Scarponi: giovani ciclisti gareggiano nel segno della memoria del campione e della sicurezza stradaleDue giorni nel segno della memoria di Michele Scarponi, simbolo del ciclismo marchigiano, tragicamente scomparso nel 2017 dopo essere stato investito da un furgone mentre si allenava sulle strade di ... corriereadriatico.it