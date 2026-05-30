Il ciclista della memoria sul Mortirolo Il cavaliere Giovanni Bloisi | Costruiamo una Europa unita

Notizia in breve

Il memorial bike tour 2026, iniziato il 7 maggio, si concluderà nella zona del passo del Mortirolo. L’evento coinvolge ciclisti che percorrono vari tratti del percorso. Il ciclista Giovanni Bloisi ha dichiarato che l’obiettivo è promuovere l’unità europea attraverso questa iniziativa. La manifestazione si svolge su più giorni e attraversa diverse aree, con partecipanti provenienti da vari paesi.